В Кондратово завершается возведение каркаса ЖК «Салют»

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Актуальные новости строительства жилого комплекса «Салют» в Кондратово: по состоянию на 18 января заканчивается возведение последнего, 16-го этажа дома.

Заканчиваются работы по кладке наружных стен девятого этажа. Завершены межквартирные и внутриквартирные перегородки на втором и третьем этажах.

Монтаж стояков отопления выполнен на 60%, заполнение оконных проемов — на 40%.

Для удобства клиентов открыт новый офис продаж в посёлке Кондратово по адресу: ул. Камская, 2/2. Режим работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00. В субботу — с 11.00 до 16.00.

За ходом строительства можно следить в фотоальбоме в социальной сети «ВКонтакте».

Проектные декларации, планировки и цены размещены на сайте ЖК «Салют».

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