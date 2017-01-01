Максим Решетников: Налоговую систему нужно менять аккуратно и точечно

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

17 января губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в панельной дискуссии «Налоговая система России: Образ будущего» IX Гайдаровского форума. Участники форума обсуждали вопрос необходимости изменения действующего налогового законодательства.

Председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что России необходимо внести изменения Налогового кодекса. По его словам, в условиях глобализации каждая страна будет предлагать свои способы привлечения средств.

«Мы должны думать, как будем конкурировать с нашими ближайшими соседями и странами БРИКС: с теми, с кем идет реальная конкурентная борьба. В этой связи мы просто обязаны в перспективе показать снижение налоговой нагрузки», — добавил Андрей Макаров.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Правительство страны не предполагает увеличения налоговой нагрузки в предстоящем году. В 2018 году ожидается вторая волна налоговой амнистии, которая начнется с марта и посодействует возвращению капиталов из-за рубежа.

В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, прибегать к изменениям налоговой системы страны необходимо аккуратно и точечно. Глава региона пояснил, что основные изменения должны произойти в бюджетной политике.

«Я считаю, что проблема не в налоговой системе, а в неэффективном использовании бюджетных средств. За эти деньги мы точно можем дать людям и бизнесу более высокий уровень государственных услуг», — сказал Максим Решетников.

Кроме того, губернатор высказался относительно выравнивания налоговой политики на межрегиональном уровне. По его мнению, ставить перед налоговой политикой задачу выравнивания регионов не нужно.

В заключительном слове министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что важно сохранить стабильность и предсказуемость налогового законодательства, чтобы правила игры были понятны и прозрачны.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570