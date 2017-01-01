В школе №127 возобновили занятия С 18 января образовательное учреждение работает в штатном режиме

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, параллельно с учёбой будет продолжена работа психологов. На сегодняшний день с учащимися 4Б класса проведены групповые психологические занятия, с учителями состоялись индивидуальные психологические консультации. С пострадавшими детьми, которые пока остаются в больнице, работают психологи МЧС.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По версии следствия, двое вооружённых ножами подростков пришли в школу, зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое группой лиц по предварительному сговору». 17 января молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их переведут в СИЗО.

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