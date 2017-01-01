Депутаты Чайковской гордумы проголосовали за создание городского округа
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Сегодня, 17 января, состоялось внеочередное заседание думы Чайковского городского поселения.
Как сообщается на сайте думы, за выдвижение инициативы о наделении Чайковского городского поселения статусом городского округа проголосовали все 17 депутатов, присутствовавших на заседании.
18 января это решение планируют рассмотреть и поддержать на заседании Земского собрания Чайковского района.
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