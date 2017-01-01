Руководитель коммунальной организации два года похищала деньги жильцов В Горнозаводском районе директора МУП «Сарановское ЖКХ» и местного предпринимателя осудили за хищение более 1 млн руб.

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По версии следствия, в 2014-2016 годах руководитель муниципального унитарного предприятия подделывала платежные банковские поручения и перечисляла деньги организации, в том числе внесённые для оплаты услуг ЖКХ, на счёт своей знакомой за якобы оказанные услуги. Впоследствии предприниматель обналичивала средства и расходовала по своему усмотрению.

Суд приговорил директора муниципального предприятия к трём годам лишения свободы условно, а её соучастнице — к двум годам условно. Так как женщины материальный ущерб не возместили, прокуратура района собирается взыскать эти деньги в суде, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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