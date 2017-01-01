Пермяков с идеями по установке памятников отправят к депутатам Жителей города лишат возможности выступить инициаторами переименования улиц

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Члены комитета Пермской городской думы по вопросам градостроительства проголосовали за лишение общественных организаций, инициативных групп жителей и юридических лиц права обратиться в Общественный совет по топонимике в качестве инициатора. Против создания такого фильтра выступили представители администрации, так как, по их мнению, это создаст в обществе ненужное напряжение.

Сегодня, 17 января, члены комитета Пермской гордумы по вопросам градостроительства рассмотрели поправки в порядок присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства. Также изменения предлагалось внести в положение об Общественном совете по топонимике при главе города.

Замглавы администрации Перми-начальник департамента культуры и молодёжной политики Вячеслав Торчинский перечислил ряд самых важных поправок. Например, членам совета по топонимике, если те не могут присутствовать на заседании совета, хотели разрешить присылать своё мнение в письменной форме. Также предлагалось не возвращать историческое название городского объекта, если эксперты подтверждают, что существующее название сейчас более значимо. Кроме этого, в нормативно-правовых актах города собирались прописать, что выступить с предложением по наименованию объекта или установке памятной доски можно не ранее, чем через пять лет после смерти человека, чью память хотят увековечить.

После этого член комитета по вопросам градостроительства Владимир Молоковских заявил, что на рабочей группе также было предложено исключить из перечня инициаторов внесения предложений по присвоению наименований и установке объектов юридические лица, общественные организации и инициативные группы жителей Перми численностью не менее ста человек. Таким образом, внести своё предложение в совет по топонимике смогут только депутаты гордумы, госорганы и органы местного самоуправления.

«Инициатива на уровне идеи ни у кого не отбирается. Идею может предложить любой человек. Даже необязательно, чтобы их было больше ста человек. Округа депутатов, которые имеют право представлять интересы жителей, охватывают всю территорию города. Также в Перми работают органы государственной власти и местного самоуправления. А обратиться к представителям администрации города или депутатам могут все заинтересованные лица», — пояснил депутат.

Также члены рабочей группы добавили, что компании часто злоупотребляют своим правом вносить предложения в Совет по топонимике. Депутаты отметили, что огромное количество «непонятных» мемориальных досок на улицах превратило Пермь в мемориальное кладбище, что делает город «очень депрессивным».

По словам Владимира Молоковских, несмотря на то, что подавляющее большинство членов рабочей группы выступили за создание этого фильтра, администрация рекомендацию проигнорировала и в проект решения не внесла. На это Вячеслав Торчинский ответил, что решения рабочей группы имеют рекомендательный характер, и раз мнение её членов разошлось, администрация посчитала возможным оставить первоначальный вариант. Члены комитета по градостроительству посчитали, что действия администрации недопустимы, и решили принять эти поправки прямо сейчас.

Замглавы администрации Перми подчеркнул, что если депутаты проголосуют за эту поправку, то совершенно необоснованно создадут повод для общественного конфликта.

«Мы считаем, что исключение юридических лиц, общественных организаций и объединений частных лиц создаст необоснованный фильтр. Они больше не смогут обращаться со своими предложениями в совет по топонимике. Конечно, им придётся идти к депутату или другим структурам и только через них заходить на совет. Но на самом деле общественный совет для того и создан, чтобы рассматривать все предложения. Поэтому нужно ли совершенно на пустом месте создавать конфликтную ситуацию?», — возмутился чиновник.

В итоге за исключение юридических лиц, общественных организаций и объединения частных лиц из списка инициаторов проголосовали шесть членов комитета, ещё один воздержался. На вопрос, когда администрация сможет исполнить рекомендации депутатов, Вячеслав Торчинский ответил, что раз такое решение есть, изменения можно внести сразу в проект и представить на заседание думы уже отредактированный вариант. Его рассмотрят в первом чтении на следующей неделе.

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