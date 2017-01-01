В Перми на 25% упали цены на невостребованные квартиры на окраинах

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Вид на Орджоникидзевский район Перми с левого берега Камы

Фото: Сергей Копышко

newsko.ru

По данным аналитиков портала по выбору недвижимости N1.RU, лидерами по дисконту в Перми в 2017 году стали четырёх- и пятикомнатные квартиры в отдаленных районах города.

Цена квадратного метра в таких квартирах за год опустилась на 2-3% и составляет сейчас примерно 51 тыс. руб., однако по отдельным объектам снижение достигает 25%. Как правило, наибольше падение цен на большие квартиры за время экспонирования есть в отдалённых районах города.

«Большие квартиры пользуются меньшим спросом, чем обычные. Кроме того, жильё в старом фонде стремительно устаревает, поэтому дисконт есть практически по всем подобным объектам, которые находились в продаже полгода или год и не вызвали интереса у покупателей, — говорит руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Для примера, за прошедший год цена четырехкомнатной квартиры в микрорайоне Кислотные дачи снизилась на 900 тыс. руб. — до 2,48 млн руб., а четырёхкомнатная в микрорайоне Молодежный подешевела с 3,6 млн руб. до 3 млн руб.».

Отметим, ранее аналитики портала сообщали, что цены на вторичном рынке Перми в 2017 году практически не изменились, а на новостройки выросли в среднем на 7%. При этом средняя площадь новых квартир сократилась примерно на 5-7%.

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