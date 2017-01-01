Светлана Денисова: Родители должны понимать меру своей ответственности

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 16 января, уполномоченный по правам ребёнка в Прикамье Светлана Денисова подтвердила, что один из нападавших в пермской школе №127 подростков пять лет находился на индивидуальном обучении и призвала родителей внимательнее относиться к своим детям.

Она рассказала также, что у родители не справлялись с подростком, отметив при этом , что семья была благополучной. «Есть врачебная тайна. И более того, очень часто, когда школа видит, что у ребёнка проблемы с обучением, с психикой, она настоятельно рекомендует родителям отвести ребёнка на медико-психолого-педагогическую комиссию. И родители решают, вести туда ребёнка или не вести. Это добровольно, только по желанию родителей. И родители решают, принести справку, которую им дали на этой комиссии, в школу, или не принести. Родители несут за это ответственность. Поэтому мы должны говорить, в первую очередь, о том, что родители, как законные представители несовершеннолетних детей, должны понимать меру своей ответственности», — объяснила детский омбудсмен.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10.20 утра. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследованием займется Главное следственное управление СКР.

«Новый компаньон»

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