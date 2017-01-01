Пострадавших четвероклассников планируют перевести в стационар до конца недели

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 16 января, и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев на заседании правительства Пермского края рассказал о состоянии детей, учительницы и подростков, госпитализированных после нападения в школе №127.

В Краевой детской клинической больнице находятся девять школьников 10 и 11 лет. Всем проведены необходимые оперативные вмешательства. По словам Дмитрия Матвеева, один из четвероклассников уже переведён в дневной стационар.

«В отделении реанимации под наблюдением врачей находятся двое детей. Это ребёнок с обширными поверхностными, не проникающими травмами. Его здоровью ничего не угрожает. И второй ребенок с ножевым ранением в глазное яблоко. Сегодня мы переводим его в Московский институт глазных болезней имени Гельмгольца для того, чтобы лучшие российские специалисты могли посмотреть на состояние глазного яблока и сделать всё возможное для сохранения зрения. Остальные дети пребывают в состоянии средней тяжести в профильных отделениях больницы под наблюдением врачей. Надеемся, что до конца недели мы сможем их перевести уже на стационарный режим», — отметил глава минздрава.

В городской клинической больнице №4 находятся учительница и двое подростков. По словам Дмитрия Матвеева, им уже проведены операции, сейчас их жизни ничего не угрожает, и они переводятся из реанимации в общепрофильные отделения.

Ночью преподавателю провели повторную операцию. «На текущий момент она в сознании. Её состояние квалифицируется как тяжелое. Но смогли перевести её с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание», — пояснил и.о. министра здравоохранения.

При этом глава региона Максим Решетников добавил, что первыми словами женщины стали: «Как дети? Я не смогла сделать всё, чтобы их защитить».

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10.20 утра. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследованием займется Главное следственное управление СКР.

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