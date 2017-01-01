Расследование нападения в пермской школе — на контроле у Дмитрия Медведева

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Фото: Константин Долгановский

Об этом сегодня, 16 января, в ходе визита в Пермь сообщила министр образования России Татьяна Васильева.

По итогам инспекционной поездки глава минобразования поблагодарила власти Пермского края и Перми, все ведомства, вовремя отреагировавшие на случившееся, учителей и медиков. По её словам, если бы не оперативная реакция ответственных лиц, последствия инцидента могли бы быть еще более печальными. Говорить о причинах произошедшего и мерах, которые позволят избежать повторения этой ситуации, пока преждевременно.

«Это серьезное происшествие. Дайте возможность поработать и комиссии, и следственным органам», — сказала Татьяна Васильева.

Напомним, вчера, 15 января, около 10.00 двое 16-летних подростков, вооруженных ножами, устроили резню в пермской школе №127. В результате пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Среди них — девять учеников 4Б класса, их учительница и оба нападавших. По одной из версий, причиной произошедшего стала драка между двумя вооруженными подростками, переросшая в массовую резню. По другой — нападавшие заранее планировали нападение на учительницу и детей.

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