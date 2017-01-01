«Туристические стаканчики» для Театра-Театра При реконструкции сценических механизмов театра используют канадское ноу-хау

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Как стало известно «Новому компаньону», 1 апреля 2017 года Пермский академический Театр-Театр закроется на реконструкцию сценических механизмов. 1 октября все выполненные подрядчиком работы должны быть приняты. Еще месяц сотрудникам понадобится на освоение нового оборудования, и уже в начале ноября Театр-Театр откроется премьерой мюзикла Евгения Загота «Винил».

Как сообщили в театре, для реконструкции будет использовано сценическое оборудование стоимостью 45 млн руб., уже изготовленное предыдущим подрядчиком — ЗАО «Электропроект» (Москва). В 2018 году запланирован монтаж этого оборудования, который обойдётся театру в 155 млн руб. Подрядчик пока неизвестен, тендер на проведение монтажных работ состоится в начале февраля.

В театре также отметили, что для реконструкции сцены будет использован проект ЗАО «Электропроект», но со своим ноу-хау.

Так, вся сцена будет поделена на 12 секторов. В центре расположится круг из четырёх сегментов, вокруг него — кольцо, состоящее из четырёх частей, остальное пространство сцены будет также поделено на четыре сегмента. Каждый сектор будет подниматься и опускаться на высоту и глубину до трёх метров, при этом кольцо и круг могут одновременно вращаться.

Принципиальное отличие нового проекта от старого заключается в механизме. Так, согласно проекту москвичей, спуск и подъём секторов предполагалось осуществлять с помощью тросовой системы. Российский производитель театральной механики и электроники ООО «Театральные технологические системы» проект изменил, включив в него использование канадского ноу-хау — системы «Спиролит», которая до сих пор в России не применялась. «Спиролит» представляет собой так называемый «туристический стаканчик» — телескопическую конструкцию, позволяющую поднимать и опускать сектора на нужную высоту и глубину одним нажатием кнопки.

Такое изменение нижней механизации сцены позволит создавать «волшебные» сценические эффекты, уверены в театре.

Отметим также, что последним спектаклем перед закрытием на реконструкцию станет 200-е представление мюзикла «Алые паруса», сыгранного полностью в новом составе. Все роли исполнят молодые актёры, а показ мюзикла состоится 27 марта, в Международный день театра.

«Новый компаньон»

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