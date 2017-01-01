За поставку просроченных продуктов в больницы Прикамья бизнесмен оштрафован на 200 тыс. рублей

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Следственным управлением СКР по Пермскому краю и судом установлено, что гендиректор фирмы из Тюмени с марта по август 2016 года заключил ряд договоров и контрактов с медицинскими учреждениями в Чусовом, Добрянке, Александровске, Кизеле и Орде на поставку сухих быстрорастворимых молочных каш для детей раннего возраста.

Мужчина, понимая, что срок годности детского питания истекает, перемаркировал упаковки. Так, в города Прикамья было поставлено более 6,2 тыс. просроченных каш на сумму более 247 тыс. руб.

Суд признал 37-летнего жителя Тюмени виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

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