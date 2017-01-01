В Перми предпринимателям придётся снести свои киоски и заново возвести их на том же месте Администрация Перми не успевает подготовить проект решения, дающего возможность не сносить киоски до подведения итогов новых торгов

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В октябре 2017 года гордума ужесточила правила получения права размещения киосков на улицах Перми. Чтобы выполнить предписание пермских антимонопольщиков и перестать взимать с предпринимателей двойную плату за размещение объектов, городские власти предложили лишить «добросовестных» владельцев киосков с 1 января 2018 года возможности заключить новый контракт без участия в торгах. Тогда представители типографий, печатных СМИ и распространителей газет и журналов заявили, что продажа печатной продукции должна идти беспрерывно, и обязательный после окончания договора аренды снос киосков приведёт к огромным убыткам и даже банкротству компаний.

В связи с этим гордума рекомендовала администрации внести до 29 декабря проект решения, дающего предпринимателям возможность не сносить киоск, у которого закончился договор аренды, до подведения итогов новых торгов. Чтобы владельцу киоска, если он выиграет торги по размещению объекта на том же участке, не пришлось зря сносить и заново возводить свой торговый объект.

Осенью уполномоченный по правам предпринимателей Вячеслав Белов заявил, что в январе в Перми заканчивается 120-130 договоров аренды на размещение нестационарных торговых объектов. Из-за этого работу могут потерять около 150 человек. Если бы мэрия успела подготовить проект документа до 29 декабря, у большинства из них был бы шанс остаться. Но в начале января в гордуму внесли проект решения о том, чтобы продлить срок подготовки документов до 1 мая «в целях оптимизации деятельности в сфере размещения нестационарных торговых объектов».

Сегодня этот вопрос рассмотрели на комитете по экономическому развитию гордумы Перми. Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Татьяна Михалева объяснила, что подготовить подобный проект решения до нового года было невозможно. Дело в том, что 28 ноября правительством Пермского края был принят новый порядок разработки и утверждения схемы размещения киосков. Согласно этому документу аренда предоставляется по результатам открытого аукциона, а не конкурса, как было ранее, устанавливаются требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов (их должен принять Минстрой, но пока этого не сделал). Также в принятом правительством документе прописывается, что у муниципалитетов появится возможность сдавать в аренду не только земельный участок, но и сам киоск.

Как отметила чиновница, муниципалитеты должны привести до 31 декабря 2018 года все документы в сфере размещения киосков в соответствие с новым краевым порядком, который ещё до конца не разработан. В частности, сейчас правительство разрабатывает документы, касающиеся порядка проведения электронного аукциона. По словам председателя комитета по экономическому развитию Арсена Болквадзе, разработку всех документов планируют завершить в первом или втором квартале 2018 года. Татьяна Михалева сообщила, что до тех пор, пока эти документы не будут готовы, администрация «не имеет правовой возможности привести акты в соответствие». В связи с этим на выполнение рекомендаций гордумы требуется дополнительное время.

Чтобы как-то решить проблему предпринимателей, которым теперь, возможно, придётся снести и заново возвести киоск на том же самом месте, департамент экономики вместе с управлением экспертизы и аналитики в конце 2017 года начал прорабатывать возможность продления или заключения новых договоров аренды. «С этим проектом решения мы планируем выйти уже к февралю, потому что сроки действительно очень короткие, а вопрос достаточно трудоёмкий», — добавила чиновница.

Арсен Болквадзе сообщил, что вчера вопрос продления сроков на подготовку документов, в котором прописывается возможность не сносить киоск до подведения итогов новых торгов, рассмотрели на отдельном совещании. «В результате было принято решение, что мы поддержим проект администрации, но будем иметь в виду, как у нас будут развиваться взаимоотношения с теми предпринимателями, у которых в этот промежуток времени закончился договор аренды», — пояснил депутат.

В свою очередь, представители управления экспертизы и аналитики предложили обговорить и согласовать вопрос продления исполнения рекомендаций гордумы с прокуратурой и УФАС, «чтобы у них не возникло вопросов к администрации и гордуме».

В результате члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы продлить администрации срок на подготовку документов до 1 мая, и рекомендовали принять этот проект решения на ближайшем заседание думы.

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