Анна Кузнецова: Уберечь детей от зла в виртуальном и реальном пространстве — полдела Детский омбудсмен Анна Кузнецова провела в Перми расширенное совещание по вопросу трагедии в школе №127 и посетила пострадавших в больницах

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Фото: пресс-служба ОНФ/ТАСС

Напомним, 15 января произошло нападение на детей школы №127. По версии следствия, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, в результате чего она получила серьёзные ранения. Ещё 11 человек, включая девять учеников четвёртого класса, были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование ведёт Главное следственное управление СКР. Кроме того, обстоятельства трагедии в изучит специальная рабочая группа правительства РФ.

В связи со случившейся трагедией Анна Кузнецова прилетела в Пермь. На своей странице в Facebook детский омбудсмен сообщила, что посетила больницу, в которую госпитализированы подозреваемые и пострадавшие. Как отметила уполномоченный, здоровью подозреваемых и четвероклассников ничего не угрожает. Состояние учителя — тяжёлое.

«Если сегодня не заниматься воспитанием детей и подростков, завтра как бы не пришлось заниматься уже с малолетними преступниками. Но уберечь детей от зла в виртуальном и реальном пространстве — полдела. Направить развитие личности ребёнка в созидательном направлении, научить любить, заботиться, строить своё будущее — вот задача, которую нужно решать сегодня», — пишет Анна Кузнецова.

Кроме того, омбудсмен приняла участие в расширенном заседании, на котором также присутствовали директор школы, педагоги, представители училища, где обучался один из подозреваемых, представители власти. По итогам были сформулированы предложения, которые позже Анна Кузнецова обсудила на встрече с главой Прикамья Максимом Решетниковым.

Так, в регионе будет создана специальная группа, которая проведёт аудит работы всей системы профилактики преступности несовершеннолетних, а также выявит пробелы и нарушения системы.

«Да, этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал, вовремя отреагировали специалисты. Ещё в 2012 году ситуация с одним из молодых людей была критической настолько, что была изменена форма обучения. Затем были более серьёзные сигналы, но школа на какое-то время просто изолировала ребёнка. Когда отец перестал справляться с сыном самостоятельно и обратился в полицию, представители КДНиЗП просто решили отца же и призвать к ответу, наложив штраф. Налицо и непрофессионализм специалистов, и отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств», — рассуждает детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ также отметила, что спецслужбы региона отреагировали оперативно: на месте находился школьный врач, который смог оказать первую помощь детям, на место без задержек прибыли силовые структуры, психологи, бригады скорой помощи.

По словам Анны Кузнецовой, делать выводы по случившемуся рано: «Делать выводы нужно, проанализировав все факты. По таким ситуациям нужно срочно предпринимать действенные меры, тщательно изучив все обстоятельства». Также омбудсмен отметила, что нужно действовать по трем направлениям: оказание всей необходимой помощи детям и их семьям, проверка и усиление безопасности школ, выводы федерального уровня по вопросу воспитания детей.

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