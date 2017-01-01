Пермяки могут приобрести квартиру от ПЗСП по выгодной цене

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В районе КамГЭС началось возведение нового 10-этажного дома по адресу: ул. Менжинского, 13. Строительство ведёт один из лидирующих застройщиков города — компания ПЗСП. На начальном этапе строительства пермяки могут приобрести квартиры в доме по очень выгодным ценам.

В новостройке на ул. Менжинского, 13 будет пять подъездов на 187 квартир. Для будущих жильцов запланирована благоустроенная придомовая территория с детской площадкой и местами для парковки автомобилей. К этапу сдачи будет организовано и озеленение. Первую очередь дома (3, 4 и 5-й подъезды) планируется сдать в IV квартале 2019 года. На данный момент на строительной площадке ведутся первые работы.

В начале строительства горожане могут приобрести квартиры в доме по привлекательным ценам — от 1 млн 190 тыс. руб. Именно во столько обойдётся 1-комнатная квартира-студия на первом этаже. В компании предлагают доступные цены и на квартиры большей площади. К примеру, 2-комнатная квартира на первом этаже на начальном этапе будет стоить от 1 млн 750 тыс. руб., 3-комнатная — от 2 млн 300 тыс. руб.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте компании pzsp- realty .ru .

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