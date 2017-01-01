Максим Решетников вошёл в ТОП-15 губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

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«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости за 2017 год. В основе рейтинга лежит количество упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.

В результате список возглавили глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Пермского края Максим Решетников занял 15 место. За год его упомянули в соцмедиа 92,4 тыс. раз. На две тысячи упоминаний губернатора Прикамья обогнал мэр Севастополя Дмитрий Овсянников. В свою очередь, 16 место занял глава Башкортостана Рустэм Хамитов — 90 тыс. упоминаний.



