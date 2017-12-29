В Перми пройдет кинофестиваль «Лампа»

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16 января в Фестивальном доме на городской эспланаде пройдет «Ламповый» киновторник. Гости увидят лучшие видео Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа».

Первый блок посвящен людям и организациям, которые оказывают помощь на местах, решают локальные и глобальные социальные проблемы. В этот вторник будут показаны:

1. «Я не уйду» — Мария Борисова. Россия, Вологодская область (10:59 мин)

2. «Волонтеры. Игра с огнем» — Мария Мускевич. Россия, Москва (43:11 мин)

3. «Плато» — Елена Бурдина. Россия, Пермь. (7:49 мин)

4. «Вместе с Грейс» — Раджбир Каур. Индия, Ришикеш (14:51 мин)

5. «Если женщины захотят» — Мустафа Корай Полат. Турция, Анкара. (5:00 мин)

6. «Смех сквозь слезы» — Арина Часовских. Россия, Томск (3:27 мин)

Напомним, в шорт-лист Международного кинофестиваля «Лампа-2017» вошли 38 лучших работ режиссеров из Испании, Турции, Индии, Ирака, Белоруссии, Мексики, Колумбии, Филиппин, а также девяти регионов России. Среди них — 7 участников из Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края