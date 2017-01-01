Максим Решетников: Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям Состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Пермского края Максима Решетникова по происшествию в школе №127

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил губернатору министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, в результате чрезвычайного происшествия 12 человек госпитализировано. Учителю проведена операция, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. В том числе двое 16-летних подростков — нападавших, находятся также в Городской клинической больнице №4, еще 9 детей — учеников 4-ого класса, направлены в Краевую детскую клиническую больницу №15. Как сообщают врачи, дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизням нет.

По словам главы города Дмитрия Самойлова, детям и родителям 127-ой школы оказывается вся необходимая поддержка, организованы консультации с психологом. Для детей, которые в тот момент находились в классе, будут организованы индивидуальные встречи и беседы с психологами.

Завтра, 16 января, в связи с проведением правоохранительными органами проверки школа работать не будет, ученики будут направлены на выездные уроки, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

Глава региона потребовал провести проверку систем безопасности образовательных учреждений. «Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей», — заявил Максим Решетников.

В связи с происшествием в школе №127 прокуратурой организована проверка, ведомство держит расследование на контроле.