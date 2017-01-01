Уголовное дело по факту нападения на детей в школе №127 передано в Москву В Пермский край направлен старший помощник председателя Следственного комитета России

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Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Покушение на убийство двух и более лиц», по факту происшествия в школе №127 Мотовилихинского района Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и предшествовавшие ему причины и условия, сообщает пресс-служба ведомства. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

Кроме того, председатель Следственного комитета России направил в Пермский край своего старшего помощника.