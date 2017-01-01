С родителями учеников школы №127 проведут психологическую работу Сегодня вечером для родителей всех учеников школы, а не только пострадавшего класса, проведут родительские собрания

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, родителям, чьи дети были ранены, оказывается психологическая помощь.

«На базе школы развернута психологическая служба. Туда приехал целый отряд психологов. Занятия возобновятся завтра. А сегодня вечером всех родителей пригласят в школу на родительские собрания. Психологическая ситуация там сейчас очень сложная, поэтому с ними будет проведена определённая работа», — рассказала Светлана Денисова.

Также, по её словам, мэр Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение в течение трёх дней провести комплексную проверку всех школ и детских садов города на предмет безопасности нахождения там детей. При этом детский омбудсмен отметила, что на штабе прозвучала информация, что в своё время школа №127 была проверена, и у проверяющих органов и служб вопросов к обеспечению безопасности в этой школе не возникло.

Кроме этого, по словам Светланы Денисовой, на штабе говорили о том, что по итогам следствия нужно сделать выводы, как разрешать конфликтные ситуации такого характера, и понять, откуда у подростков появились ножи, или как они их пронесли в школу.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось сегодня в 10:20 утра. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

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