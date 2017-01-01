Дмитрий Песков: Безопасность в школе №127 проверят Росгвардия и МВД

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы об уровне безопасности в пермской школе, в которой произошло ЧП, следует делать только после всестороннего расследования, сообщает RT.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем, учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте они внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на школу извне», — цитирует издание ответ Дмитрия Пескова на вопрос, нужно ли менять подходы к вопросам безопасности в образовательных учреждениях.











