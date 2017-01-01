Жители Прикамья исполнили желания ребят из детских домов «Дедморозим» совместно с десятками тысяч пермяков исполнили более тысячи детских желаний перед Новым годом

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

22 декабря в библиотеке им. Пушкина пошёл сбор подарков для тяжелобольных детей Прикамья. Люди приносили игрушки: плюшевых медведей, собственными руками сделанные бизиборды, неваляшек, музыкальные колонки, платья принцесс и костюмы супергероев, велосипеды, машинки на пультах управления, наборы косметики, новые кроссовки и спортивные костюмы.

В этом году в новогодней затее благотворительного фонда участвовали все детские дома и приюты Пермского края, в том числе и недавно созданное детское паллиативное отделение.

«Когда мы снимаем у ребёнка болевые синдромы, убираем его страдания, то освободившееся место должны заполнить радость и всё то, что мы называем больше жизни. Именно поэтому накануне Нового года мы предложили пермякам исполнить желания этих детей. И они откликнулись! Мы бросили этот клич уже после общего сбора желаний. Деды Морозы для 50 наших подопечных нашлись очень быстро. Большое спасибо всем, кто стал новогодним волшебником для детей», — говорит координатор выездной паллиативной службы агентства чудес «Сами» Мария Баженова.

Координаторы «Дедморозим» посчитали, что каждый год они проезжают более 150 тыс. км, доставляя исполненные желания-подарки детям. Каждый координатор старается придумать для учреждения что-нибудь особенное. Например, в Краснокамский центр помощи детям приехали автолюбители из сообщества БПАН и посадили детей рядом с собой за руль, чем вызвали неподдельный восторг подростков. В детском паллиативном отделении педагоги «Дома музыки» показали представление. В Добрянском приюте на скорость резали бутерброды, а в Осинском детском доме-интернате устроили уличное представление.

До 1 февраля координаторы «Дедморозим» подготовят отчеты о проделанной работе и опубликуют на сайте dedmorozim.ru более 6 тыс. фотографий с мероприятий.



