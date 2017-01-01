Профессор Шнейдер рассказал об отношениях политики и истории 12 января публичная лекция ученого прошла в фестивальном доме «Сказариум»

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Фото: Константин Долгановский

Изучению исторической политики в странах Восточной Европы и России профессор Пермского университета Константин Шнейдер посвятил все последние годы. Власть всегда пыталась моделировать удобное для себя прошлое, но феномен исторической политики, по мнению ученого, сформировался лишь в последние десятилетия как осложнение постсоветской травмы. Доктор Шнейдер стремится изучить механизмы манипуляции историческим знанием, и деконструировать их, защитив историю как науку. С подачи Константина Шнейдера профиль «историческая политика» появился в магистратуре ПГНИУ. А в пятницу, 12 января, профессор прочитал на эту тему публичную лекцию в фестивальном доме «Сказариум».

По мнению Константина Шнейдера, историческая политика, целью которой является легитимация действующего режима, зародилась в Германии при Гельмуте Коле. В первой половине 2000-х годов она оформилась и развилась в Польше, а также в других странах Восточной Европы. Сейчас историческая политика в полной мере реализуется и в России. Она состоит из пяти основных направлений: формирование институтов (например, музеев национальной памяти), пропаганда в СМИ, манипуляция архивами, давление на академическую среду и вмешательство в систему образования. Исторической науке с ее плюрализмом и релятивистским взглядом на прошлое сложно противостоять пропагандистскому «фастфуду», безапелляционно претендующему на истину. Люди, незнакомые с критериями оценки исторического знания, потребляют «правду» о прошлом, избавляясь от необходимости мыслить и сомневаться. И таких людей в нашей стране все больше.

По мнению Константина Шнейдера, историческая политика в России эффективна, и в ближайшие годы она будет все более востребована властью. Пример тому — появление мультимедийных парков «Россия — моя история» в 25 регионах России, в том числе в Перми. Проект, инициированный РПЦ, Константин Шнейдер считает ярким примером исторической политики. Усиление подобного рода активности профессор объясняет необходимостью противостоять запросу на либерализацию общественной жизни в России, которая, по мнению ученого, неизбежна. В будущее доктор Шнейдер смотрит с оптимизмом.