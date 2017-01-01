Сопредседателями штаба Владимира Путина в Прикамье стали Анастасия Гилёва и Анна Отмахова Региональный штаб кандидата в президенты начал свою работу

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Анастасия Гилёва

Как стало известно «Новому компаньону», официальный штаб Владимира Путина начал работу с 15 января. Сопредседателями штаба стали Анастасия Гилёва и Анна Отмахова, которые ранее также вошли в список доверенных лиц кандидата в Пермском крае.

Как сообщила «Новому Компаньону» Анна Отмахова, доверенные лица кандидата автоматически становятся сопредседателями регионального штаба. При этом Анастасия Гилёва отметила, что им сообщили о рекомендации, «чтобы все доверенные лица стали сопредседателями штаба» вчера поздно вечером.

«Я горжусь, что мне выпала такая честь. И я буду соответственно поддерживать президента на таком нелёгком пути предвыборной кампании, болеть за его победу и делать всё, что необходимо».

Напомним, Анастасия Гилёва является президентом пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», членом регионального штаба ОНФ. Анна Отмахова - журналист, режиссёр, координатор акции «Бессмертный полк», членом Общественной палаты и экспертного совета при Министерстве культуры Пермского края Анна Отмахова.