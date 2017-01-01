Пермякам устроят «морозилку» в центре города 13 января «Дедморозим» проведёт отчётное мероприятие в Фестивальном доме

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«Морозилками» в «Дедморозим» называют встречи тех, что участвует в затеях фонда. В конце 2017 года тысячи пермяков исполнили желания ребят из детских домов. 13 января координаторы фонда приглашают пермяков на большое отчётное мероприятие, которое пройдёт в Фестивальном доме на эспланаде, в зале «Сказариум» с 12.00 до 15.00.

«Перед Новым годом «Дедморозим» развозили исполненные детские желания по всему Пермскому краю. Конечно, далеко не каждый пермяк, ставший Дедом Морозом или Снегурочкой, мог присоединиться к этим поездкам. Чтобы хоть как-то поделиться волшебными эмоциями с вручения желаний, мы приглашаем всех в Фестивальный дом. За распитием чая и поеданием пирогов, которые мы с душой испечём для вас, расскажем о том, как вручались детям осуществлённые вами мечты», — говорит главный координатор новогодней затеи «Дедморозим» Надежда Ли.

Параллельно с отчётным мероприятием фонда гости смогут принять участие в программе Фестивального дома: в это время там пройдут мастер-классы по валянию игрушек из шерсти, плетению рождественских венков и другие.

Десятая новогодняя акция по исполнению желаний детей, оставшихся без попечения родителей, прошла под девизом «Дедом Морозом может стать каждый!». Её поддержали футболисты, врачи и артисты, а второклассники даже нарисовали мультфильм о Дедушке Морозе.

В результате к Новому году исполнилось около 1,1 тыс. детских желаний по всему Пермскому краю: в центрах помощи детям в Кунгуре, Рудничном, Лысьве, Осе, Добрянке, Горнозаводске, Перми, в детском онкоцентре и детском отделении паллиативной помощи. Впервые исполнились и желания подопечных выездной паллиативной службы, созданной агентством чудес «Сами» в конце 2017 года.

Отчёты обо всех исполненных желаниях появятся на сайте dedmorozim.ru в течение января.

«Новый компаньон»