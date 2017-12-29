В Перми состоялся рождественский благотворительный концерт

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10 января в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского прошёл традиционный рождественский благотворительный концерт «Свет звезды Добра».

В мероприятии приняли участие молодые композиторы, актёры и музыканты Прикамья, солисты Пермского театра оперы и балета и санкт-петербургский хор Афонского Подворья под руководством Алексея Жукова. Музыканты и актёры исполнили традиционные рождественские композиции, в частности — тропари, кондак, контату, хореографические зарисовки, стихи и танцевальные номера.

Участников и зрителей концерта поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников. «В Рождество мы обращаемся к самым важным жизненным ценностям, размышляем о добре и зле, о нашем пути и целях в жизни. В этом году как никогда много людей посетили службы в храмах и церквях. Это важно с религиозной и паломнической точки зрения», — отметил глава региона.

Также Максим Решетников выразил слова благодарности митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за поддержание духовной составляющей жизни в Прикамье и за сохранение традиции рождественского концерта.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края