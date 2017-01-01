Жители Прикамья смогут штрафовать коммунальщиков за неверные платёжки

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Фото: Константин Долгановский

С 11 января 2018 года при обнаружении неверных начислений в платёжке ЖКХ как за коммунальные услуги, так и за содержание жилого помещения, собственники и наниматели могут потребовать от лица, выставившего платёжку, штраф в размере 50% от излишне начисленного

Для этого необходимо обратиться с заявлением в письменной форме в организацию, которая неправильно посчитала «коммуналку». В течение 30 дней она должна проверить свои начисления и, если будут выявлены нарушения, не позднее, чем через два месяца с момента поступления обращения выплатить штраф. При этом штраф можно заплатить двумя способами: снижением платы за коммунальные услуги или содержание жилого помещения — в зависимости от того, где произошла ошибка, или через снижение размера долга, если есть вступивший в законную силу судебный акт о непогашенной задолженности по внесению платы за жилое помещение.

«У жителей появляются дополнительные возможности защищать свои права, разговаривать с «коммунальщиками» на равных на языке штрафов» — отметил и.о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв.

Кроме того, если собственник уверен, что нарушения были совершены, и может аргументированно доказать этот факт, а организация, сделавшая неверные расчёты, считает иначе, он вправе обратиться в суд или в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, сообщает пресс-центр Региональной службы по тарифам.