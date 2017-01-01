В Перми директора автосалона осудили за мошенничество с люксовыми иномарками Мужчина похитил у шести своих клиентов более 8 млн рублей

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По версии следствия, директор автосалона предлагал помощь в приобретении, таможенном оформлении и доставке в Пермь из-за рубежа люксовых автомобилей, брал за это залог, покупал машины, а затем продавал их третьим лицам. При этом мошенник говорил клиентам, что все необходимые документы готовы и автомобили скоро будут доставлены. В результате же люди остались без денег и машин.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

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