Организации коммунального комплекса Прикамья перейдут на усиленный режим работы

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Фото: Сергей Копышко

По прогнозам синоптиков, к концу недели в Пермском крае произойдет резкое похолодание. Столбик термометра опустится до -25 градусов, по северу Прикамья — до -29 градусов.

Генерирующие и электросетевые организации, районные администрации и предприятия ЖКХ продолжат функционировать в режиме «Повышенной готовности», который был введен приказом МЧС перед новогодними каникулами и продлён на время предстоящих морозов, сообщает пресс-центр Региональной службы по тарифам.

Ведомство рекомендует главам муниципальных образований усилить контроль за работой объектов жизнеобеспечения в территориях и перевести на усиленный режим все эксплуатационные, диспетчерские и аварийные службы. А при возможном нарушении нормальной работы на объектах жизнеобеспечения руководителям муниципалитетов и городских округов нужно принять своевременные и исчерпывающие меры по ликвидации последствий

В городском департаменте ЖКХ отмечают, что в преддверии холодов ресурсоснабжающие организации Перми обеспечили постоянный мониторинг, а для оперативности устранения возможных дефектов на сетях организовано круглосуточное дежурство руководителей и ответственных специалистов.

В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады Пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», транспорт и спецтехника, а также резервное энергооборудование. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей готов к устранению последствий возможных инцидентов. По филиалу будет действовать особый режим обеспечения работы на энергообъектах и тепловых сетях в условиях низких температур.

О наступающем резком понижении температуры воздуха проинформированы и управляющие организации Перми — управляющие компании и руководство ТСЖ составили график круглосуточных дежурств специалистов на случай возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, что в случае возникновения в доме аварийной ситуации жильцам необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ, ремонтную службу или по телефону Единой дежурной диспетчерской службы — 112.