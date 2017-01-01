Жительнице Прикамья требуется помощь Пермяки могут помочь Марии Ивановой, больной лейкозом

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Марии 25 лет, она живёт в посёлке Майский Краснокамского района. Три месяца назад девушке поставили диагноз — острый миелобластный лейкоз. Дорогостоящие обследования и лечение Марии оплачивали её родители. Но сейчас их финансовые возможности исчерпаны. Спасти девушку может только пересадка костного мозга. Саму операцию сделают бесплатно, но за поиск доноров и забор донорских материалов придется заплатить 1,5 млн руб.

Семья Ивановых обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги.

Реквизиты:

Сбербанк России, сберегательный счет №40817810049781070260, Пермское ОСБ №6984 г. Пермь, БИК 045773603, Кор. счет 301011810900000000603, ИНН 7707083893, КПП 590443001

Карта Сбербанка — 5469 4900 1374 3436

Получатель: Иванова Мария Владимировна