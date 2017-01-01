В Уинском районе экс-начальник ГИБДД подозревается в превышении должностных полномочий

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Фото: Константин Долгановский

В Октябрьском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГИБДД отделения МВД России по Уинскому району.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в сентябре 2017 года офицер полиции незаконно выдал местному жителю с охраняемой стоянки вещественное доказательство по уголовному делу — автомобиль, на котором впоследствии вновь было совершено преступление.

Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального МВД провели проверку, по результатам которой начальник отделения был уволен. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.