В Прикамье на повышение квалификации чиновников потратят более 11 млн рублей

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Согласно указу губернатора Пермского края Максима Решетникова, утверждён государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих на 2018 год.

По нему 611 работников госорганов Прикамья и органов государственной власти повысят квалификацию, 2 чиновника пройдут профессиональную переподготовку.

Всего на эти цели в 2018 году будет потрачено более 11 млн руб. Из них 7,1 млн руб. — из краевого бюджета, 3,9 млн руб. — централизованные средства. В 2019 и 2020 годах планируется выделить такое же количество денежных средств.