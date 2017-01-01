Пермское УФАС приостановило торги по продаже манежа «Спартак» Причиной стала жалоба администрации Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По мнению чиновников, продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не на аукционе, а с помощью конкурса. Так как конкурс позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены, изменение способа продажи манежа поможет отпугнуть от торгов возможных спекулянтов и сократить количество участников.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», пермское УФАС приостановило аукцион до рассмотрения жалобы по существу, которое назначено на 15 января.

Напомним, манеж «Спартак» передан на реализацию в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». 8 декабря конкурсный управляющий Елена Котельникова объявила повторный аукцион по продаже имущественного комплекса компании. Изначально общая начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб. В состав имущества входит легкоатлетический манеж «Спартак» (площадь 10,2 тыс. кв. м, рыночная стоимость 188,2 млн руб.) и два земельных участка (15,76 тыс. кв. м рыночной стоимостью 104,8 млн руб. и 914 кв. м рыночной стоимостью 7,9 млн руб.). Однако предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Новые торги намечены на 25 января. Стартовая стоимость лота уже снизилась на 30 млн и составила 270 млн руб. Основным покупателем актива считается администрация Перми, которой краевые власти поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. В бюджете краевой столицы на 2018 год на покупку манежа выделено 160 млн руб., и сейчас в мэрии ждут, когда цена на манеж снизится.