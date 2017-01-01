Пермское УФАС приостановило торги по продаже манежа «Спартак»
Причиной стала жалоба администрации Перми
По мнению чиновников, продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не на аукционе, а с помощью конкурса. Так как конкурс позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены, изменение способа продажи манежа поможет отпугнуть от торгов возможных спекулянтов и сократить количество участников.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», пермское УФАС приостановило аукцион до рассмотрения жалобы по существу, которое назначено на 15 января.
Напомним, манеж «Спартак» передан на реализацию в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». 8 декабря конкурсный управляющий Елена Котельникова объявила повторный аукцион по продаже имущественного комплекса компании. Изначально общая начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб. В состав имущества входит легкоатлетический манеж «Спартак» (площадь 10,2 тыс. кв. м, рыночная стоимость 188,2 млн руб.) и два земельных участка (15,76 тыс. кв. м рыночной стоимостью 104,8 млн руб. и 914 кв. м рыночной стоимостью 7,9 млн руб.). Однако предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Новые торги намечены на 25 января. Стартовая стоимость лота уже снизилась на 30 млн и составила 270 млн руб. Основным покупателем актива считается администрация Перми, которой краевые власти поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. В бюджете краевой столицы на 2018 год на покупку манежа выделено 160 млн руб., и сейчас в мэрии ждут, когда цена на манеж снизится.