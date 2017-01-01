Праздники в Пермском крае прошли без серьёзных коммунальных аварий

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Объекты жизнеобеспечения населения, энергосистема, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и объекты социальной сферы Пермского края в праздничные и выходные дни функционировали в штатном режиме.

Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 15 декабря 2017 были назначены ответственные дежурные в выходные и нерабочие праздничные дни, определен порядок информирования Минэнерго России в случае возникновения сбоев и аварий на объектах энергетики и системах жизнеобеспечения населения.

Была организована круглосуточная работа дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность 370 аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования, задействовано 539 единиц спецтехники и 262 единиц средств автотранспорта. На предприятиях энергетики размещены 40 мобильных подразделений общей численностью более 150 человек личного состава, оснащённых спецтехникой и автотранспортом. Также был предусмотрен резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

В ежедневном режиме во всех 48 муниципальных образованиях края функционировали единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС), сообщает пресс-центр Региональной службы по тарифам.

Подготовительные мероприятия позволили оперативно устранить причины и последствия двух технологических инцидентов на ветхих участках сетей водоснабжения в микрорайоне Кислотные дачи и по адресу: ул. М. Горького, 51.

Для всех жителей, попавших под отключение, был организован подвоз воды. Нормативные сроки устранения аварий не были превышены, а сами инциденты не повлекли за собой значительного материального ущерба и больших затрат на их восстановление.

Антон Удальёв, и.о. заместителя председателя Правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края:

В связи с предстоящими холодами в Пермском крае (понижение температуры до -25º, по северу -до -30º), генерирующие и электросетевые организации, предприятия ЖКХ продолжат функционировать в режиме «Повышенной готовности». Помимо этого, будут приняты дополнительные меры по контролю за работой объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.