В новогодние праздники в Прикамье произошло 56 пожаров
В ГУ МЧС России по Пермскому краю подвели итоги новогодних каникул
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль сообщил, что с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в Прикамье произошло 56 пожаров, что ниже уровня прошлого года и средних многолетних значений.
«К сожалению, на этих пожарах погибло 10 человек. Произошло три случая групповой гибели: 31 декабря — двое человек в Краснокамском районе, 1 января — семья в Гайнском районе, и 8 января — семья в Кунгурском районе. Дознаватели установили, что причиной всех трёх пожаров стало неосторожное обращение с огнём при курении. Причём дознаватели констатируют, что граждане в этот момент находились в нетрезвом состоянии. Поэтому можно сказать, что чрезмерное увлечение праздничными мероприятиями, бесконтрольное употребление спиртных напитков приводит к таким печальным последствиям. Особенно печально, что 1 января на пожаре в Гайнском районе погиб мальчик 2014 года рождения», — добавил полковник внутренней службы.
Также в ночь с 1 на 2 января в пятиэтажном жилом доме в Краснокамске из-за короткого замыкания загорелась гирлянда на искусственной ёлке.
«Семья, видимо, сразу этого не заметила. Когда они обнаружили пожар, ёлка уже горела, и загорались шторы. Соответственно, самостоятельно потушить пожар они не смогли, и были вынуждены эвакуироваться. Никто не пострадал, только квартира и имущество», — пояснил Владислав Мормуль.
При этом замначальника ГУ МЧС России по Пермскому краю отметил, что, к сожалению, жильцы сгоревшей квартиры не смогли вспомнить марку гирлянды и магазин, где её приобрели. «А сейчас дознавателям сложно квалифицировать, что это было за изделие», — констатировал эксперт.