Начальник ДИО мэрии Перми уйдёт в отставку

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщают источники «КоммерсантЪ-Прикамье», руководитель департамента имущественных отношений городской администрации Александр Хаткевич написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Александр Хаткевич сейчас находится на больничном. В пресс-службе администрации Перми отметили, что официальных документов об уходе чиновника с должности пока нет.

Отметим, что Александр Хаткевич возглавляет департамент имущественных отношений с 2014 года. Ранее «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщал, что чиновник планировал покинуть департамент ещё весной 2017 года.