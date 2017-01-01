Конкурс на строительство перрона для нового аэровокзала признали несостоявшимся В конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки

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Фото: Константин Долгановский

Федеральное госпредприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило конкурс на реконструкцию инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино» в начале декабря. Максимальная цена контракта составляла 506,5 млн руб. Средства выделялись из федерального бюджета.

Согласно конкурсной документации, работы должны были начаться с 1 марта 2018 года и закончиться до 1 декабря 2019 года. Победителю конкурса нужно было реконструировать перрон аэровокзального комплекса и лётное поле. Также по контракту, подрядчик должен был установить освещение.

Напомним, пока новый трёхэтажный аэровокзальный комплекс обслуживают автобусы. Появление телетрапов ожидается после завершения реконструкции перрона и строительства рулёжных дорожек.