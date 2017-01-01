В 2018 году в Прикамье повысится стоимость проезда в электричках

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Фото: Константин Долгановский

Региональная служба по тарифам Пермского края сообщает, что с 2018 года тарифы на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте будут проиндексированы на 3%.

При расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и другие экономические показатели.

При этом в ведомстве отметили, что, в соответствии с социально-экономическим прогнозом Министерства экономического развития РФ, предельно допустимая величина повышения тарифа для субъектов РФ, в том числе и для Прикамья составляет 4%. Но правительство Пермского края решило, что рост должен быть минимальным, и выпадающие доходы перевозчиков будут компенсироваться за счет бюджета.

Так, стоимость проезда в электричке на расстояние до 15 км, в среднем, составит 28 руб. на взрослого человека и 7 руб. на ребенка. На расстояние до 95 км можно будет уехать за 165 руб. (41 руб. — на ребенка). Взрослый билет на максимальную дистанцию — до 180 км — обойдется примерно в 290 руб., детский — в 70 руб.

В Пермском крае услуги по организации пригородных пассажирских перевозок предоставляют две компании: АО «Пермская пригородная компания» и АО «Содружество». Для каждой рассчитывается свой экономически обоснованный тариф. Выпадающие доходы перевозчиков (около 270 млн руб.) будут субсидированы из регионального бюджета.