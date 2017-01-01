В Перми 1 и 2 января будет работать только половина общественного транспорта

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В новогодние праздники в городе изменится расписание работы общественного транспорта.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 1 и 2 января на линии будет работать только половина подвижного состава. С 3 по 8 января общественный транспорт станет ездить по воскресному графику. За движением транспорта в режиме онлайн можно будет следить на сайте МКУ «Гортранс».

Напомним, в новогоднюю ночь в Перми работу общественного транспорта продлят до 04:00. Ночью на улицах будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы №5 и трамваи №11.