Самым дорогим объектом Перми в продаже в 2017 году стал пивзавод

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Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили рейтинг самых дорогих объектов жилой и коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в Перми в 2017 году.

Лидером рейтинга самых дорогих объектов стало пивное производство полного цикла, расположенное на улице Героев Хасана, 106, за 858,3 млн руб., сообщает пресс-служба сервиса. Объект можно купить как с оборудованием, так и без. Общая площадь помещений — 58 тыс. кв. м, говорится в описании объекта.

На втором месте — бывший офис Сбербанка на ул. Монастырской, 4. Общая площадь помещения — почти 10 тыс. кв. м, цена — 450 млн руб. С такой же стоимостью третью позицию заняло здание торгового центра «Рузгуляй» на Пермской, 7, находившееся в продаже с декабря 2016 года по июнь 2017 года.

Четвертое и пятое места в топ-5 самых дорогих объектов недвижимости заняли коттеджи. Самым дорогим предложением в этом сегменте стало имение, расположенное на шоссе Космонавтов. Общая площадь лесных угодий 1,5 га, цена —150 млн руб. Среди объектов на этой территории, например, дом оленя, домик утки, собственный пруд с рыбой, озеро, а также вертолетная площадка, говорится в тексте объявления. Этот комплекс собственник готов продать как целиком, так и отдельными объектами. Замыкает топ-5 самых дорогих объектов 2017 года коттедж в Верхней Курье за 90 млн руб.

«Цены на самые дорогие объекты коммерческой недвижимости в этом году находятся на уровне прошлого года. А большинство самых дорогих объектов жилой недвижимости поступили в продажу год-два назад и продолжали ждать покупателей в 2017 году», — замечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

По данным аналитиков портала, в 2016 году абсолютный ценовой рекорд в Перми был у ТЦ «Ким 75» — 873 млн руб., а самым дорогостоящим жилым объектом краевой столицы стал коттедж в микрорайоне Верхняя Курья за 150 млн руб.