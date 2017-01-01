В новогодние праздники в Перми пройдут рейды по уборке снега

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В первые дни 2018 года в городе может пройти снегопад. Поэтому с 4 января сотрудники городской и районных администраций начнут проверять качество уборки снега на улицах и во дворах.

Также с 9 января к проверкам присоединится вновь созданная при МКУ «Пермблагоустройство» административно-техническая инспекция. Каждый инспектор будет ежедневно обходить свой участок и выявлять нарушения правил благоустройства. Как сообщает пресс-служба мэрии, пока сотрудники инспекции будут работать только на территории центрально-планировочного района — в Ленинском районе, центральных частях Дзержинского и Свердловского районов. Все нарушения будут фиксировать и передавать уполномоченным органам для составления протоколов за административные правонарушения.