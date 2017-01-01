Главой Большесосновского района стал Вячеслав Бурков

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Сегодня, 27 декабря, депутаты земского собрания Большесосновского района выбрали нового главу муниципалитета. На эту должность претендовали врио главы района Вячеслав Бурков, депутат земсобрания Владимир Тресков и глава Большесосновского сельского поселения Владислав Жужгов.

По информации источников «Нового Компаньона», победу одержал Вячеслав Бурков. За его кандидатуру проголосовали 15 депутатов, ещё один воздержался.

Напомним, 25 октября на заседании Земского собрания Большесосновского района депутаты утвердили отставку главы района Михаила Чеботнова. Причиной этому стало признание двух отчётов о деятельности главы «неудовлетворительными». В начале ноября пост временно исполняющего обязанности главы муниципалитета занял председатель краевого молодёжного парламента Вячеслав Бурков.