В Перми отремонтируют дом, где жил автор теории нестационарной Вселенной Максимальная цена контракта составляет 135,3 тыс. рублей

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Управление по эксплуатации административных зданий объявило аукцион на капитальный ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.С. Алина, где в 1916-1920 гг. жили Б.Д. Греков, А.А. Фридман».

Победитель аукциона должен покрыть на третьем этаже стены керамической плиткой, уложить на пол керамогранит и сделать подвесные потолки. Также от подрядчика требуется заменить радиаторы, трубы, сантехнику и светильники, а в коридоре и на лестничные маршах — выровнять стены и покрасить потолки. Но перед тем как начать работы, подрядчику нужно получить разрешение на их выполнение в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Все работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента получения разрешения от инспекции.

Заявки принимаются до 17 января. Сам аукцион пройдет 22 января.

Год постройки здания на улице Сибирской точно не известен, но второй половине XIX века он принадлежал чиновнику А.Ф. Клинбергу. В 1899 году дом купил «меховой король» — чердынский купец Александр Алин, который открыл там меховой магазин. Он расширил здание, пристроив к нему двухэтажные каменные кладовые. После муниципализации бывший дом Алина был передан Пермскому отделению государственного издательства. В 1916-1920 годах в здании жили крупные учёные: основатель кафедры русской истории историко-филологического факультета Пермского университета Борис Греков и основатель физико-математического факультета, создатель теории нестационарной Вселенной, которая легла в основу современной космологии, Александр Фридман. В последние годы дом стал также известен тем, что к нему возвели незаконный пристрой, в котором разместился ночной клуб «Бегемот». Администрация Ленинского района три года добивалась его сноса, и летом 2016 года пристрой наконец демонтировали.

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