В Прикамье идёт обновление парка автомобилей «скорой помощи»

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Станции скорой помощи по всему краю получат новые автомобили до конца года. Накануне новогодних каникул в Пермский край за счет средств федерального бюджета поступил 21 новый автомобиль скорой медицинской помощи. В начале 2018 года ожидается поступление еще 9 машин.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчёркивал, что в обновлении нуждается автопарк машин «скорой помощи» по всему краю. «В крае у машин «скорой помощи» — повышенная нагрузка. Автомобили там используются и для транспортировки больных, и для выезда медицинского персонала. Поэтому необходимо увеличивать число машин, чтобы медицинская помощь на всей территории Пермского края была качественной и доступной», — отмечал глава региона.

Машины, которые будут переданы на службу пермских «скорых», полностью соответствуют требованиям ГОСТа и оснащены необходимым оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ. Для пациентов предусмотрено одеяло с электроподогревом.

Поступившие машины будут распределены по всему краю. В первую очередь, они будут направлены в те территории, где автопарк уже устарел и перешагнул пятилетний порог. Новые машины появятся в Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чусовом, Соликамске, в Пермском, Горнозаводском, Гайнском, Нытвенском и других районах края.

«Все поступившие автомобили комфортабельные, с просторным теплым салоном, с достаточным освещением, что очень важно при оказании помощи непосредственно в автомобиле или при медицинской эвакуации. Кроме того, они оснащены новейшей медицинской техникой. Все это позволяет уже на догоспитальном этапе применять современные медицинские технологии и оказывать качественную медицинскую помощь», — отмечает врач станции скорой медицинской помощи Пермского муниципального района Евгений Лесников.

Напомним, 25 автомобилей уже поступили на службу пермских «скорых» в июне. Тогда глава региона Максим Решетников поручил министерству здравоохранения Прикамья подготовить перечень медицинских учреждений края, которые нуждаются в обновлении или дополнении автопарка. Для оказания экстренной медицинской помощи обновляется не только наземный, но и воздушный парк. С 2018 года для эвакуации больных из отдаленных уголков края взамен старого будет использоваться новый, более современный и вместительный вертолет санавиации МИ-8.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края