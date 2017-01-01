Количество прикреплённых детей в пермских поликлиниках растёт Главный врач городской детской клинической больницы им. Пичугина Дмитрий Бондарь подвёл итоги 2017 года

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Главврач отметил существенные позитивные изменения, которые произошли в формировании команды регионального здравоохранения.

«Сейчас большинство медучреждений, благодаря энергетике новой команды, погружено в серьёзные проекты, которые касаются улучшения качества оказания медицинской помощи, приведения в нормативное состояние имущественного комплекса. Самое главное, что мы видим, — желание поднимать здравоохранение в Пермском крае на качественно новый уровень со стороны нового руководства Минздрава», — отметил Дмитрий Бондарь.

На сегодняшний день количество прикреплённых детей по всем поликлиникам увеличилось на 2,5 тыс. и составило порядка 45 тыс. 700 чел. Это произошло даже несмотря на то, что количество новорожденных в этом году уменьшилось.

«Конечно, мы не можем не реагировать на этот тренд. И на базе поликлиники №2 нашего учреждения уже открыт новый участок, в третей поликлинике всё готово к открытию. И на сегодняшний день у нас 50 педиатрических участков», — рассказал Дмитрий Бондарь.

Ещё одна тема, которой коснулся главврач пичугинской больницы — кадры. Он отметил, что сегодня укомплектованность медучреждений по врачам составляет 88%, по средне-медицинскому персоналу — 62%.

«Хотел бы отдельно поблагодарить всех за диспансеризацию сирот и опекаемых. Здесь мы сработали на 100%. В целом же по диспансеризации дело обстоит хуже. По-разному сработали поликлиники. Можно выделить поликлиники №№1, 2 и 5. Показатели здесь около или более 100%. Неудовлетворительно обстоит дело с поликлиникой №3, где показатель менее 50%», — заметил Дмитрий Бондарь.

Также он отметил такой показатель, как жалобы. Мониторинг здесь происходит не только исходя из обращений, но и по публикациям в СМИ, в соцсетях, на различных сайтах. Причём каждая жалоба разбирается отдельно на уровне администрации губернатора Пермского края.

«Настоятельно призываю, коллеги, всех нас с вами, с максимальной ответственностью относиться к тем показателям, по которым нас оценивают. И, в первую очередь, это касается руководителей подразделений. Долго с нами за невыполнение нормативов никто разговаривать не будет», — добавил Дмитрий Бондарь.