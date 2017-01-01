В Новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет ходить до 4 утра

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Фото: Константин Долгановский

31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы перестанут выходить на маршрут после 22:00. Общественный транспорт возобновит работу в 00:40 и будет ездить до 04:00.

Ночью на линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбус №5 и трамвай №11. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с перекрытием движения в районе эспланады автобусы поедут в объезд через улицы Луначарского и Екатерининскую, а маршрут троллейбуса №5 сократится до улицы Советской. Трамваи №11 станут следовать сообщением «микрорайон Висим — школа №107». Конечные пункты других маршрутов не изменятся.

Подробное расписание работы транспорта можно посмотреть здесь.