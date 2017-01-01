Аукцион по строительству вольера для северных оленей признали не состоявшимся

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 25 декабря, конкурсная комиссия подвела итоги торгов по возведению объектов второго этапа первой очереди пермского зоопарка.

УКС Пермского края объявил аукцион в конце ноября. Максимальная цена контракта составляла 181,2 млн руб. Победитель должен был за 244 дня с даты заключения контракта возвести здание и сооружения контактного зоопарка, сцену, трибуны, вольер с павильоном для северных оленей и овцебыков, а также установить автомобильные весы. Кроме этого, победитель был обязан подготовить рабочую документацию по проекту.

Как сообщается на сайте госзакупок, принять участие в аукционе хотели две компании. По результатам рассмотрения первых частей заявок обе компании были допущены к участию в торгах. Но в аукционе, который прошёл 21 декабря, участвовала только одна из них — акционерное общество «РЖДстрой», которое сейчас возводит для зоопарка другие объекты. Компания предложила снизить цену контракта до 172,1 млн руб. Но 25 декабря её заявку признали не соответствующей из-за не предоставления комиссии копий некоторых документов. В результате аукцион признали несостоявшимся.

Отметим, в октябре «РЖДстрой» во второй раз оштрафовали на 10 млн руб. за срыв сроков строительства зоопарка. Отставание составляло почти пять месяцев. В декабре этот разрыв удалось сократить до 100 дней. Подрядчик намерен полностью войти в график по производству работ к 1 марта 2018 года.

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