Аукцион по строительству вольера для северных оленей признали не состоявшимся
Вчера, 25 декабря, конкурсная комиссия подвела итоги торгов по возведению объектов второго этапа первой очереди пермского зоопарка.
УКС Пермского края объявил аукцион в конце ноября. Максимальная цена контракта составляла 181,2 млн руб. Победитель должен был за 244 дня с даты заключения контракта возвести здание и сооружения контактного зоопарка, сцену, трибуны, вольер с павильоном для северных оленей и овцебыков, а также установить автомобильные весы. Кроме этого, победитель был обязан подготовить рабочую документацию по проекту.
Как сообщается на сайте госзакупок, принять участие в аукционе хотели две компании. По результатам рассмотрения первых частей заявок обе компании были допущены к участию в торгах. Но в аукционе, который прошёл 21 декабря, участвовала только одна из них — акционерное общество «РЖДстрой», которое сейчас возводит для зоопарка другие объекты. Компания предложила снизить цену контракта до 172,1 млн руб. Но 25 декабря её заявку признали не соответствующей из-за не предоставления комиссии копий некоторых документов. В результате аукцион признали несостоявшимся.
Отметим, в октябре «РЖДстрой» во второй раз оштрафовали на 10 млн руб. за срыв сроков строительства зоопарка. Отставание составляло почти пять месяцев. В декабре этот разрыв удалось сократить до 100 дней. Подрядчик намерен полностью войти в график по производству работ к 1 марта 2018 года.