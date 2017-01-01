На пермской набережной покажут светомузыкальное шоу

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С 28 декабря по 1 апреля на набережной Камы разместится масштабная мультимедийная галерея.

На создание проекта #ЦветСвет авторов вдохновили произведения Павла Бажова, коллекции фондов пермских музеев и богатая история края. Визуальный ряд станут транслировать на подпорные стены железнодорожной насыпи и склона. Движение полотен будут сопровождать классическая музыка и атмосферная иллюминация.

Торжественное открытие шоу (0+) состоится 28 декабря в 18:00. Далее, до 8 января, визуальный ряд будут включать ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00, а после зимних каникул — только с пятницы по воскресенье в то же время.

Экспозиция будет обновляться каждый месяц, вплоть до апреля, сообщает пресс-служба мэрии.