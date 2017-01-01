Мобильный пункт судебных приставов открылся в пермском аэропорту

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С 25 по 29 декабря 2017 года в аэропорту «Большое Савино» будет работать мобильный пункт судебных приставов. В период с 11:00 до 14:00 в новом терминале, у стойки информации, можно получить информацию о наличии неисполненных долговых обязательств и узнать о возможных способах погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве обращают внимание, что о погашении неоплаченных долгов необходимо позаботиться заранее, так как процедура снятия ограничения на выезд требует определённого времени.