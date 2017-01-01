Anton Ripatti, Vosmoy и Gnoomes дадут благотворительный концерт

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2 января в Перми пройдёт новогодний концерт в поддержку фонда «Дедморозим».

Праздничное выступление самых востребованных пермских гитарных коллективов состоится в кафе «Мичурин» по адресу ул. Дзержинского, 59. На сцене выступят Anton Ripatti, Vosmoy и Gnoomes. Концептуальное сопровождение вечера будет осуществлять поэт Иван Козлов.

«Если вы ещё не решили, как провести второй вечер нового года, самое время строить планы. В «Мичурине» вас будут ждать старые друзья, отменная гитарная музыка и праздничное настроение. А ещё мы совместим приятное с полезным, и сообща соберём средства на по-настоящему добрые дела. Приходите обязательно и берите всех своих друзей. Давайте сделаем что-то хорошее вместе!», — предлагают организаторы.

Благотворительный новогодний концерт (16+) начнётся в 19.00. После основной программы зрителей и слушателей ждет большой музыкальный jam.

Стоимость входного билета 500 рублей (его можно приобрести на месте). Все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены детскому благотворительному фонду «Дедморозим».

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